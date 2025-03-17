İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren bazı yollarda yoğun trafik yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde, Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy bölgelerinde trafik akışı oldukça ağır seyrediyor. Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında yoğunluk yaşanıyor. Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde de sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Avcılar, Küçükçekmece, Okmeydanı ve Çağlayan gibi bölgelerde trafik yoğunluğu gözlemleniyor. TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında yine yoğun trafik yaşanıyor.

Toplu ulaşımda da sıkışıklık yaşanıyor; işe ve okula gitmek isteyen yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle metrobüs ve metro istasyonlarında, araçlara binmekte zorluk çeken yolcuların bekleme süreleri uzadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 60 seviyelerine kadar yükseldi.