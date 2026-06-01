Sarıyer'de bir lokanta çalışanı Burak K. ile bitişikteki mobilya dükkanının sahibi Hasan D. arasında ödenmeyen yemek borcu nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Burak K., alacağını istemek için bir çalışanını Hasan D.’nin yanına gönderdi. urak K.’nin iddiasına göre Hasan D., daha sonra lokantaya gelerek "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım" diyerek tehditte bulundu. Ardından yanında çalışan Sinan İ.’ye "Silahımı getir" talimatı verdi. Olayın ardından Sinan İ. iş yerinden ayrıldı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Şikayet üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Hasan D.’yi iş yerinde gözaltına aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda Sinan İ.’nin motosikletle sokaktan uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler Sinan İ.’yi caddede durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve 8 mermi bulundu. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sinan İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde Hasan D.’nin kasten yaralama, gasp ve mala zarar verme gibi suçlardan 32, Sinan İ.’nin ise uyuşturucu madde kullanmak ve benzeri suçlardan 14 kaydı olduğu anlaşıldı. İki şüphelinin toplam suç kaydının 46 olduğu kayıtlara geçti.