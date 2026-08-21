Marmara Denizi’nde Adalar’ın güneyi ile Yalova’nın kuzeyi arasında son günlerde art arda meydana gelen mikro depremler dikkat çekiyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde yaşanan sismik hareketlilik, bölgedeki deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Marmara Denizi’nde Adalar’ın güneyi ile Yalova’nın kuzeyi arasında son günlerde meydana gelen mikro depremler yakından takip ediliyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde yaşanan hareketlilik, bölgedeki deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı.

2,3 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Türkiye Gazetesi’nden Ömer Faruk Bingöl’ün haberine göre, 1999’daki büyük felaketin ardından hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 2012’de Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulmasından bu yana 81 ilde 2 milyon 378 bin konut dönüştürüldü. Dönüşümü devam eden bağımsız bölüm sayısı ise 383 bin oldu.

İSTANBUL’DA 1 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İstanbul’da aynı dönemde 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291 bin konutun dönüşümü ise sürüyor.

Son depremlerle yeniden gündeme gelen İstanbul’da, Endeksa verilerine göre Temmuz 2026 itibarıyla daire niteliğindeki konutlarda ortalama metrekare satış fiyatı 63 bin 907 TL oldu.

Konut fiyatları son bir yılda yüzde 27 arttı. Megakentte ortalama konut fiyatı 7 milyon 29 bin TL, ortalama kira ise 44 bin 491 TL olarak hesaplandı.

EN PAHALI İLÇELER

İstanbul’da Temmuz 2026 itibarıyla en pahalı ilçeler şöyle sıralanıyor:

İlçe Ortalama m² fiyatı (TL)

Beşiktaş 177.301

Kadıköy 169.140

Sarıyer 154.980

Bakırköy 134.905

Üsküdar 112.401

EN UCUZ İLÇELER

Mega kentte geçen ay en ucuz ilçeler ise şunlar oldu:

İlçe Ortalama m² fiyatı (TL)

Esenyurt 33.161

Silivri 44.470

Sultangazi 45.967

Arnavutköy 47.049

Beylikdüzü 47.817

ZEMİNİ SAĞLAM İLÇELER

Bu arada İstanbul’un orta ve özellikle de kuzey ilçeleri, Marmara Denizinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattına daha uzak konumları ve daha sağlam zeminleri ile öne çıkıyor.

En pahalı ilçeler arasında yer alan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve en ucuz ilçeler arasında bulunan Sultangazi ve Arnavutköy gibi bölgeler, bu kategoride gösteriliyor.

İlçe Ortalama m² fiyatı (TL)

Çatalca — 53.046 TL

Gaziosmanpaşa — 53.395 TL

Çekmeköy — 68.427 TL

Başakşehir — 73.219 TL

Şile — 73.740 TL

Eyüpsultan — 74.445 TL

Ümraniye — 78.035 TL

Beykoz — 109.863 TL