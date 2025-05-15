İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde uzun bir süredir altyapı çalışması yapılan sokaktan geçen rögarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rögar kapağı yerinden fırlarken, çevredekiler panik yaşadı.

Alınan bilgiye göre Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bir ay önce başlayan altyapı çalışmalarının bulunduğu sokakta, rögarda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Art arda iki patlamanın yaşanmasıyla rögar kapağı yaklaşık 10 metre havaya fırlayarak yere düştü. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri yönlendirildi. Sokağa gelen ekipler patlamanın sebebini belirlemek için inceleme yaptı. Patlamanın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.

'BİNANIN ÇÖKTÜĞÜNÜ SANDIM'

Mahalle sakini Zehra Erbil, “Çok büyük bir gürültü oldu. O anda eşime seslendim, çabuk deprem oluyor dışarıya çıkamayacağız, çok kötü burası dedim. O da bana 'Deprem değil başka bir şey' dedi. Binanın çöktüğünü zannettim. O anda cama koştum, gri bir bulut, toprak parçaları havada. Altyapı çalışmaları bir türlü bitmedi, 20 gündür bir aya yakın oldu devam ediyor. Bayağı bir mağdur olduk çalışmalardan" ifadelerini kullandı