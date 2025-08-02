İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Havacılık, Narkotik, Organize, Önleyici, Trafik, Deniz Liman ve ilgili şube müdürlükleri ve tüm ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımı ile helikopter destekli olarak havadan, karadan ve denizden saat 20.00 itibariyle aynı anda denetim faaliyetleri.

Suçla mücadele kapsamında, narkotik ve genel asayiş suçları başta olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile inceleme denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar ileri sürüldü.

Ümraniye'de ve Esenyurt'ta yapılan denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerden bilgi aldı. Denetimler sırasında şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şüphelilerin üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime narkotik köpeği Yona da katıldı.

'SUÇLA MÜCADELEDE KARRLILIĞIMIZIN BİR GÖSTERGESİ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla bu akşamda 39 ilçemizde uygulamalarımıza, deniz ve hava unsurlarımızla destek vermekteyiz. İstanbul'umuzun dört bir gece gündüz demeden sürdürdüğümüz bu uygulamaları, vatandaşımızın can ve mal ehemmiyeti için sürdürdüğümüz bu uygulamaları, suç ve suçla mücadelede kararlılığımızın bir göstergesi. Fedakarca'da görev yapan meslektaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.