Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Polisin “dur” ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kimlik sorgusunda şüphelinin Ahmet G. (20) olduğu ve daha önceden “uyuşturucu madde ticareti” suçundan bir kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin üst aramasında, sigara paketine gizlenmiş sıvı uyuşturucu madde emdirilmiş 10 adet kırmızı renkli peçete, 1 cep telefonu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 400 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller incelemeye gönderilirken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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