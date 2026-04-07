Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, milli güvenliği açıkça hedef aldığı değerlendirilen 14 sosyal medya hesabı hakkında yargı kararıyla erişim engeli getirildi.
Söz konusu hesapların, özellikle İstanbul'da güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı üzerinden kasıtlı olarak bilgi kirliliği ürettiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, yargı kararıyla erişime kapatılan sosyal medya hesaplarından bazılarının doğrudan terör örgütleriyle iltisaklı olduğu ortaya çıktı.