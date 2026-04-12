İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu kullanımı, bulundurulması, fuhşa teşvik veya aracılık ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

İstanbul’da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüpheli olmak üzere toplam 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş’ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan bazı restoran ve eğlence mekanlarında da arama yapıldı. “Terapi”, “Kütüphane” ve “Lucca” isimli işletmelerde narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalar sosyal medyada da yer aldı.

Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina ve Mika Slowana ile eski hakem Elif Karaaslan’ın da gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca Lucca’nın sahibi Cem Mirap’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi. Yurt dışında bulunduğu belirlenen İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında ise gözaltı kararı çıkarıldı.

FUTBOLCULAR ŞAŞKIN

'Kütüphane' isimli mekana yapılan baskında ise ilginç anlar yer aldı.

Çorum FK’da forma giyen Danijel Aleksić ve Alfredo Fredy Ribeiro da dün gece baskın yapılan Kütüphane’den çıkarken görüntülendi.

Kameraların kendisini çektiğini fark eden Alfredo Fredy yüzünü gizlemeye çalıştı.

Daha sonra VIP bir araca binerek mekandan ayrıldı.

Danijel Aleksić ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti.