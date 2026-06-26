Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemir, Türkiye genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olacak ciddi sıcaklık artışlarına karşı uyarılarda bulundu. Özdemir, günün en sıcak dilimi olan 12.00 ile 16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti.
Güncel verilere göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31, Ankara'da 32 ve İzmir'de 37 dereceye ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle kıyı bölgelerinde nem oranının da etkisiyle hissedilen sıcaklık değerlerinin termometrelerin gösterdiğinden daha yüksek olabileceği konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.
İSTANBUL POYRAZ KORUMASINDA
Avrupa üzerinden gelen ve "ejderha sıcakları" olarak adlandırılan 35 ila 43 derece arasındaki aşırı sıcak hava dalgası, İstanbul'da poyraz rüzgarları sayesinde etkisini gösteremiyor. Son tahminlere göre İstanbul, ilave altı gün boyunca poyraz esintisinin koruması altında kalacak. Bu süre zarfında megakentte hava sıcaklıklarının 28 ile 31 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.