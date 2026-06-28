Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer bölgelerde ise normallerin iki ila beş derece üzerine çıkacağı bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın saatte kırk ila altmış kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı.
İSTANBUL'DA POYRAZ BİTECEK KAVURUCU SICAK BAŞLAYACAK
AKOM'un İstanbul için yaptığı değerlendirmelere göre, megakentte hafta boyunca yağış beklenmiyor ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Mevcut durumda yirmi dokuz ila otuz derece bandında seyreden hava sıcaklıklarının, poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte yeni haftada otuz üç derecelere kadar yükseleceği öngörülüyor. Uzmanlar, İstanbul'da halihazırda serinlik veren poyrazın hafta sonu itibarıyla yerini daha nemli bir havaya bırakacağını belirterek, rüzgarın kuvvetli esmesine rağmen hissedilen sıcaklığın artacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.