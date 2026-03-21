İstanbul genelinde sabah saatlerinde yoğun sis tabakası oluştu. Sis, kentin yüksek kesimlerinden biri olan Üsküdar Çamlıca ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
TRAFİKTE DİKKAT
Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle ana arterlerde ve ara yollarda sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Bölgedeki yüksek yapıların üst kısımları sis bulutu içinde kalarak gözden kayboldu.
Meteoroloji verilerine göre, sisin ilerleyen saatlerde sıcaklığın artmasıyla birlikte dağılması bekleniyor.