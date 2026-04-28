İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankacılık mevzuatını ihlal ederek haksız kazanç sağlayan Q Bank'a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bankanın müşterilerine yönelik yüksek oranlı faiz uygulamasının yanı sıra, komisyon bedelleri üzerinden de usulsüzlük yaptığı tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, kredi borcunu erken kapatmak isteyen kişilerden mevzuata aykırı olarak fahiş oranlarda ek komisyon talep edildiği ve bu yöntemle kuruma haksız kazanç sağlandığı belirlendi.YÖNETİCİLER GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen delillerin ardından sabah saatlerinde Q Bank'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, bankada yönetici konumunda görev yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.