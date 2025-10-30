Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak tanımladığı ve “inadına yapacağız” dediği Kanal İstanbul, emlak piyasasında rant kokularının yükselmesine neden oldu. Özellikle “sarı site” olarak bilinen emlak platformlarında yüzlerce ilan, “Kanal İstanbul manzaralı” başlığıyla yayımlanıyor. Bu ilanların bir kısmı Arapça ve İngilizce olarak da veriliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Sazlıbosna’da başlatılan konut inşaatlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut olarak açıklamış fakat Körfez ülkelerinde bölgedeki konutların reklamı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

RANT KOKULU ARAPÇA İLANLAR

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; kamuoyunda “sarı site” olarak bilinen sitede bu şekilde onlarca ilan yer alıyor ve bazı ilanlar Arapça olarak yayımlandı. İşte o ilanlardan bazıları...

- “Sazlıbosna Kanal İstanbul'da 1000 m2 Fırsat Arazi” başlığıyla Arapça ve Türkçe yayımlanan ilanda “Arazimiz Kanal İstanbul’u panoramik olarak görür. Buna ek olarak Hadımköy sanayinin yanı başında. Kaçmaz kupon arsa, detaylar için lütfen arayınız” denildi.

- “Yatırımlık Satılık Kanal İstanbul Güzergahı Rezerv Alanı Arsası” başlıklı ilanda ise tapu görseli paylaşılarak “Rezerv alanda Küçükçekmece gölünün şu an için imarsız alanında bakir noktasında Kanal istanbul'un en seçkin projelerinin ana noktasında.

Alan kesinlikle kazanır” ifadeleri kullanıldı.

- “Kanal İstanbul Toki’de Kiralık Sıfır Ev 10 yıllık peşin kira” başlıklı diğer bir ilanda ise “İstanbulda, havalimanına çok yakın ve Kanal İstanbul güzergahında olan dairemi 10 yıllığına kiraya veriyorum. Daireler 2026 NİSAN sonunda teslim edilecek olup, kiralayan kişi direkt oturabilecektir. Ayrıca sitemiz THY’nin Yenişehir projesine de komşudur." denildi.

Ev 2 oda, salon, kapalı mutfak, banyo, tuvaletten oluşur” denildi. Yine bu ilan da ayrıca Arapça ve İngilizce verildi.

- “Avcılar/Firuzköy/Kanal İstanbul Manzaralı/Arsa” başlıklı ilan da; “Avcılar Firuzköy'de Kanal İstanbul Manzaralı, Sosyal Tesislere Komşu, Yatırıma Uygun Hisseli Arsa Fırsatı! İstanbul'un en hızlı değerlenen bölgelerinden Avcılar, Firuzköy Mahallesi'nde, hem yatırımcılar hem de doğayla iç içe, prestijli bir yaşam alanı arayanlar için eşsiz bir arsa fırsatı sunuluyor. Toplamda 3567 metrekare büyüklüğündeki bu arsanın 1/4 hissesi satılıktır. Bu özel parsel, sunduğu benzersiz özellikler ve stratejik konumuyla geleceğe dönük projeleriniz için mükemmel bir temel oluşturuyor.” şeklinde aktarıldı.

- “Arnavutköy Yassıören Kanal Bölgesi Manzaralı İmarlı Kupon Arsa” olarak duyurulan ilanda; “Kanal İstanbul, Darülaceze Ve Yeni İstanbul Projelerine, Havalimanı Ve Kuzey Marmara Otoyoluna yakın konut imarlı kupon arsa.” ifadeleri yer aldı.

- “Başakşehir Şahintepe 258m² Kanal İstanbul’a komşu arsa” başlıklı ilanda da; “İstanbul’un hızla değer kazanan bölgesi Şahintepe’de, Kanal İstanbul projesine komşu konumda, imara yakın, yola cepheli prestijli bir arsa. Gelişen altyapı ve çevre projeleri ile yüksek yatırım potansiyeline sahip.” sözlerine yer verildi.

SATIŞ REKORU

Emlak Konut GYO’nun yayımladığı 6 aylık satış raporu da bu ilgiyi destekliyor. 2024’ün ilk yarısında 4 bin 120 daire satışı gerçekleştirilirken, bunun 2 bin 719 adedi Kanal güzergâhındaki Arnavutköy Yenişehir Evleri’ne ait. Aynı projede 2023 yılı boyunca 2 bin 986 daire satılmıştı.