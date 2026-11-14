Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışların, özellikle saat 15.00 sonrasında şiddetini artırarak akşam ve gece boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağış miktarının yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında ulaşması beklenirken İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken Marmara, Ege'nin büyük bölümü, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış görülecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

İstanbul'da günün ilk saatlerinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kentte hava sıcaklığının ise 21 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Marmara genelinde etkili olması beklenen yağışların İstanbul'un yanı sıra Bursa, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinde de yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesi'ndeki 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamına İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli ve Tekirdağ alındı.

Bölgede güney yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BAŞKA BÖLGELERDE DE ETKİLİ OLACAK

Sağanak yağışların Marmara'nın yanı sıra Batı Karadeniz kıyılarında da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinde de aralıklı yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'in büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken Doğu Anadolu'da ise akşam saatlerinde Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti.