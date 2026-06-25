Esenyurt'ta mahalleye yeni taşındığı öğrenilen bir çocuk babası Ş.M.K., evinden çıkıp park halindeki otomobiline yöneldi. Aracına binmek üzereyken yaya olarak yaklaşan iki şüpheliden birinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Ş.M.K., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı aydınlatmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, cinayet anına ait görüntülere ulaştı. Kayıtlarda, Ş.M.K.'nin aracına binmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı ve şüphelilerin peş peşe ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtığı görülüyor.
MAHALLELİ SİLAH SESLERİNE UYANDI
Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden görgü tanıklarından Habibe Güler, maktulün kendi komşuları olduğunu ve mahalleye yeni taşındıklarını belirtti. Silah sesleri üzerine dışarı çıktığını anlatan Güler, durumu görünce polis çağırdıklarını ve maktulün eşinin de aşağıya indiğini ifade etti.
İki el silah sesi duyduğunu belirten bir diğer mahalleli Hasan D. ise, dışarı çıktığında polislerin olay yerini çevirdiğini gördüğünü, şahsın henüz arabanın kapısını açamadan vurulduğunu söyledi. Polis ekiplerinin şüphelilerin kimliğini tespit etme ve yakalama çalışmaları sürüyor.