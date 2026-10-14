Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan olumsuz hava koşulları İstanbul’da da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Sabaha karşı Beykoz’da bastıran şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla dolup taşarken sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, fırtına ve gök gürültülü sağanağa karşı 16 il için uyarıda bulunarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yollar Göle Döndü, Trafik Aksamalara Uğradı

İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetini artıran yağışlar, özellikle Beykoz ilçesinde yoğun su birikintilerine yol açtı. Yolların adeta göle döndüğü bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde de trafik olumsuz etkilendi.

Kuvvetli Yağış ve Fırtına Alarmı

Meteoroloji verilerine göre yağışların; Bilecik hariç Marmara geneli, Ege’nin batısı, Adana, Düzce, Isparta ve Burdur’un güneyi ile Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla’da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da da sağanak yağışın etkisini artıracağı öngörülüyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de ise rüzgarın fırtına (6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

16 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı

MGM tarafından muhtemel olumsuzluklara karşı Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kod; İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 13 il için ise sarı kodlu uyarı yayınlandı. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu’da toz taşınımı uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği’nden Uyarı ve Takvim

İstanbul Valiliği, yağışların 15.10.2026 Perşembe gününden 17.10.2026 Cumartesi öğleden sonraya kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği kentte, rüzgarın saatte 80 km hıza ulaşan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.