Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5-11 Temmuz tarihli haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, megakent başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak azalarak mevsim normallerine, yer yer ise bu normallerin altına kadar gerileyecek.
Hafta sonu itibarıyla Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına almaya başlayan serin ve yağışlı hava dalgası, İstanbul'un günlük yaşamını da doğrudan etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakentte beklenen yağışlar için vatandaşları uyarıp net tarihleri paylaştı.
PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR
Güncellenen tahmin haritasına göre İstanbullular, 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günlerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında geçirecek. Bu iki gün boyunca kent genelinde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesi ve özellikle akşam saatlerinde ferahlatıcı bir havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi genelinde yaşanacak atmosferik hareketlilik sadece yağışlarla sınırlı kalmayacak. Meteoroloji'nin günlük değerlendirmelerine göre, İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Saatteki hızı 40 ile 70 kilometreye kadar ulaşabilecek olan bu kuvvetli rüzgarın megakentte bunaltıcı havayı kırması bekleniyor.