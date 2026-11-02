İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Dışarıda bulunan vatandaşlar, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı. Sağanak nedeniyle kaldırımlarda yürüyen yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sırasında bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu. Birikintilerin bulunduğu güzergahlarda ilerleyen araçların hızlarını düşürdüğü görüldü. Sürücüler, su biriken yollarda kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Yağmur nedeniyle trafikte de yavaşlama yaşandı

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