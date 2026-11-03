Kentte dün akşam saatlerde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde şiddetini artırdı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle duraklardan çıkamadı.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiye kullanırken, hazırlıksız yakalananlar dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Yağışın hızlanmasıyla birlikte kent genelindeki bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Eyüpsultan'da caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Bu sırada yoldan geçen motosikletliler ile vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ve turistler gezilerine devam etti. Bazı turistler, yağış altında fotoğraf çektirdi.

Yağışın etkisiyle ayrıca bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Esenyurt'ta yol çöktü

Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir kavşakta, etkili olan sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada kavşakta seyir halinde olan taksi, yolda oluşan çukura girdi.

Taksi, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çöken yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ümraniye Çakmak Mahallesi Baraj Sokak'ta da sağanak nedeniyle yolda çökme oluştu. Çökme anında yoldan geçen otomobil oluşan çukura düşerken, bölgeye sevk edilen ekipler çevrede önlem aldı.

Maltepe Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında da yağış dolayısıyla toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle bölgede bulunan güvenlik bariyerleri inşaatın temeline düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler inşaatın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yağışın etkili olduğu Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Nakkaş Deresi'nin de debisinin yükseldiği görüldü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, enerji kesintisi nedeniyle M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Ayrıca, Ümraniye'de bazı binalarda yüksek voltaj dolayısıyla enerji kesintisi yaşandığı görüldü.