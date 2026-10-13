Megakentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış, akşam üzeri iş çıkış saatleriyle birleşince ulaşımı durma noktasına getirdi. Saat 16.46 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu %80 olarak ölçüldü. Yoğunluk oranı Anadolu Yakası'nda %83’e kadar tırmanırken, Avrupa Yakası'nda ise %78 seviyelerinde seyrediyor.

Stat Çevresi ve Ana Arterlerde Trafik Durdu

Stadyum Trafiği: Galatasaray-Barcelona müsabakası nedeniyle RAMS Park çevresindeki yollarda ciddi bir araç yoğunluğu oluştu.

TEM Mahmutbey - İkitelli (Masko Yönü): Meydana gelen araç arızası sebebiyle sağ şeridin trafiğe kapatılması bölgedeki aksamaları artırdı.

Aksaray Haseki - Çapa Yönü: Yaşanan trafik kazası nedeniyle sol şerit ulaşıma kapandı.

AKOM'dan Fırtına ve Sağanak Uyarısı: Saat Verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistem tüm kenti etkisi altına alıyor.

AKOM verilerine göre hava durumu takvimi şu şekilde:

Saat 23.00 İtibarıyla: Yağışların gece saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor.

Çarşamba Saat 09.00 İtibarıyla: Rüzgarın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşacağı kuvvetli fırtına ve sağanak geçişleri etkili olacak.

Bazı İlçelerde Metrekareye 70 Yağış Düşecek!

Perşembe günü saat 13.00'e kadar sürmesi beklenen fırtına ve şiddetli yağışların belli ilçelerde çok daha yoğun görüleceği tahmin ediliyor.

40 - 70 kg/m² Yağış Beklenen Riskli Bölgeler: Avrupa Yakası: Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece.

Anadolu Yakası: Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile.

İstanbul’un diğer ilçelerinde ise metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.