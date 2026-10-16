İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanağın ardından yeni yağış tehlikesi gündemde. Megakentte son 84 yılın en şiddetli yağışlarından biri yaşanırken, metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Sel felaketinde can kayıpları yaşandı.

Kentte yağışların etkisi sürerken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni uyarı geldi. Şen, İstanbul’da yeniden etkili olması beklenen yağışlara dikkat çekerek riskin devam ettiğini belirtti.

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji ve AKOM’un 17 Ekim Cumartesi günü için yaptığı değerlendirmelerde de İstanbul genelinde kuvvetli, bazı bölgelerde ise çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Tahminlere göre metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşebilir.

Yağış ihtimalinin yüzde 75 olarak belirtildiği kentte, hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın hızının ise saatte yaklaşık 20 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, önceki yağışların ardından yeniden etkili olabilecek sağanağın sel ve su baskını riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları ve güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri konusunda uyardı.