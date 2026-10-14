İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

RESMEN GÖK DELİNDİ

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, Sarıyer, Kağıthane ve Esenler’de hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken bazı araçlar su altında kaldı. Motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı, Sarıyer’de ise deniz suyu kıyıya kadar ulaştı.

CADDEVE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Sarıyer ve Kağıthane’de suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın etkisiyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağışın hafiflemesini bekledi.

MURAT BOZ'UN STÜDYOSUNU SU BASTI

Şarkıcı Murat Boz stüdyosunun da sular altında kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu Demet Özdemir de aynı yerde mahsur kaldıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ ARAÇTAN İNDİ

Suyla kaplanan yollarda motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. İlerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler motosikletlerinden inerek araçlarını itmek zorunda kaldı.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yağışın etkisini artırmasıyla Esenler ve Sarıyer’de bazı park halindeki araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Araçların büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.

DENİZ SUYU KIYIYA ULAŞTI

Sarıyer’de sağanağın ardından kıyı kesiminde deniz suyu karaya kadar ilerledi. Deniz ile kara sınırının su nedeniyle belirsizleştiği bölgede, deniz suyunun kıyıya vurduğu görüldü.