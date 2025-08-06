Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle zor günler geçiren İstanbullular, serinleten yağmurla kısa da olsa nefes aldı. Geçtiğimiz cuma günü bazı ilçelerde kısa süreli yağışlar görülmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bu hafta daha etkili yağışlar yolda.
Yetkililer, perşembe ve cuma günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıkları ise yağışlarla birlikte kısmen düşerek mevsim normallerine yaklaşacak.
Uzmanlar, özellikle ani bastırabilecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.