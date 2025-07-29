Yaz Ortasında Nefes Aldıracak Yağmur
Mayıs ayından bu yana kayda değer bir yağış almayan megakent, sıcak hava dalgasıyla adeta kavrulurken gözler çarşamba ve cuma günlerine çevrildi. Meteoroloji kaynakları, İstanbul’da çarşamba günü yerel olarak metrekareye 1 kilogram yağış düşeceğini öngörüyor.
AKOM’dan Kritik Uyarı: Gök Gürültüsüne Hazırlıklı Olun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yaptığı açıklamada, yarın kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. AKOM, İstanbul’u etkisi altına alan ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren düşüşe geçeceğini duyurdu.
Sıcaklık 30 Dereceye İnecek
Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacak. Tahminlere göre, çarşamba günü İstanbul genelinde termometreler 30-31 dereceyi gösterecek.