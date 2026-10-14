İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını tehdit eden sahte alkollü içki imalatı ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Etil ve metil alkol kullanarak sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tek tek belirleyen polislere yönelik teknik takibin ardından düğmeye basıldı. Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde önceden tespit edilen 3 araç, 1 depo ve 1 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

4 TONU AŞKIN SAHTE ALKOL VE BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve araçlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 4 bin 25 litre sahte alkollü içki, imalatta kullanılan 100 kilogram karbon ham maddesi ve 2 adet filtreleme cihazı ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 68 elektronik sigara, 402 paket bandrolsüz sigara, 2 kilo 528 gram kaçak tütün ile bin 800 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki adli ve idari işlemlerinin devam ettiği bildirildi.