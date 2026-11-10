İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12 BİN 130 LİTRE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca 5 litrelik 557 bidon, 4 depolama tankı, 2 filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 600 kapak ve 1,5 litrelik aroma verici kit bulundu. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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