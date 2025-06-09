Kurban Bayramı tatilinin sona erdiği İstanbul’da, pazartesi sabahı beklenmedik bir manzara dikkat çekti. Normal şartlarda haftanın ilk günü yoğun araç trafiğiyle bilinen megakentte, bu kez yollar adeta boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyelerine kadar düştü. Özellikle işlek bölgelerde bile araç trafiğinin olmaması, şehirde kalan İstanbullular için sürpriz oldu.

Bayram tatiliyle birlikte birçok kişi hâlâ şehir dışında, kamu kurumlarının ve bazı özel sektör çalışanlarının tatili son gününde devam ediyor.