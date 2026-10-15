İstanbul'da dün sabah başlayan sağanak, binden fazla noktada su baskınına yol açtı. Çok sayıda dere taştı, yollar su altında kaldı, araçlar suya gömüldü ve vatandaşlar mahsur kaldı. Avrupa Yakası'nda iki kişi yaşamını yitirdi.

Fatih'te bir çocuk su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sarıyer'de ise sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi öldü.

SAAT 10.00'A KADAR İLAVE YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, bugün yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

BEYKOZ'DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarının ölçüldüğünü açıkladı. Belediyenin paylaştığı verilere göre metrekareye Beykoz'da 242, Eyüpsultan'da 190,5, Sarıyer'de 187,9 kilogram yağış düştü.

Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram olarak ölçüldü. Kentin birçok noktasında da yağış 100 kilogramı aştı.

TOPRAK SUYA DOYDU, HEYELAN RİSKİ VAR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, toprağın suya doyduğuna dikkat çekerek heyelan riskine karşı uyardı. Çalışkan, "İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı." dedi.

Şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e kaydığını belirten Çalışkan, bu bölgelerde yağışın metrekareye 50-80 kilogramı geçeceğini söyledi. İstanbul'a cuma günü yeni bir yağışlı sistem geleceğini belirten Çalışkan, "Cuma akşamı ve cumartesi gündüz yağış var ancak şiddetini net olarak bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

48 İLE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için 48 ile kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yayımlandı.

Sarı kodla uyarılan iller ise Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye oldu.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresinde saat 12.00'ye kadar çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Saat 12.00'den sonra yağışlı sistemin Batı Karadeniz'e kayacağı, akşam saatlerine kadar Zonguldak çevresinde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.