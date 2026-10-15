İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından; kentin çeşitli bölgelerinde sel ve su baskınları yaşandı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine ilişkin son durumu paylaşmak için kameralar karşısına geçen İstanbul Valisi Davut Gül, 4 olan kayıp sayısının 5'e yükseldiğini belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"ŞEHRİMİZ NORMALLEŞMEYE BAŞLIYOR"

Vali Gül, "Zararları tespit ediyoruz, vatandaşlarımız için seferber olduk. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. 7 yaralı taburcu edildi, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verdi.

"YARIN SABAH 5'YA KADAR YASAK DEVAM EDİYOR"

Yasaklara ilişkin de bir açıklama yapan Vali Gül, "Motorlarımıza yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor" şeklinde konuştu.