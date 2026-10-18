İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Geçtiğimiz hafta kenti etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağış ile sel felaketinin ardından, İstanbulluları sevindiren hava durumu gelişmesi yaşandı.

YAĞIŞLI HAVA KENTİ TERK EDİYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta başından bu yana etkisini sürdüren yağışlı havanın 18 Ekim Pazar günü itibarıyla bölgeyi terk edeceği belirtildi. Halihazırda 15 derecelerin altına gerileyen hava sıcaklıklarının artarak tekrardan mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.

Pazar günü kente yağış beklenmezken, rüzgarın Lodos ve Karayelden orta kuvvette, aralıklarla sert (10-35 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ YOK, SICAKLIKLAR 22 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

AKOM’un yayımladığı 19-24 Ekim haftalık raporuna göre, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların kademeli olarak yükselerek hafta ortasında 22 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

İşte İstanbul'da haftalık hava durumu tahmini: