İstanbul’da son günlerde etkisini gösteren şiddetli sel ve su baskınları, sadece sokakları değil, araç ve mülk sahiplerini de alarma geçirdi. Yüksek maliyetler nedeniyle bugüne kadar sigorta yaptırmayan binlerce vatandaş, yaşanan sel felaketinin ardından soluğu acentalarda aldı.

ARAÇ SAHİPLERİ SOLUĞU ACENTALARDA ALDI

Yaşanan felaketin ardından araç ve gayrimenkulde kesilen poliçe sayısı bir anda 4 katına çıktı. Ancak acentelerdeki yoğunluk sadece yeni sigorta yaptırmak isteyenlerle sınırlı kalmıyor. Hâlihazırda kasko veya konut poliçesi bulunan binlerce kişi de sel teminatının geçerli olup olmadığını merak ediyor.

SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDELERE DİKKAT

Her sözleşmenin sel hasarını karşılamadığını vurgulayan uzmanlar; özel şartlar, limitler ve muafiyet maddeleri okunmadan yapılan işlemlerin mağduriyet anında büyük hayal kırıklığı yaratabileceği konusunda uyardı. Avrupa’da konut sigortalılığı yüzde 85 seviyelerine kadar ulaşırken, Türkiye’de bu oranın hâlâ yüzde 19 bandında seyretmesi felaketlere karşı ne kadar hazırlıksız olunduğunu kanıtlıyor.

SİGORTA VE KASKO SEL HASARINI KARŞILAR MI?

Sürücülerin kafasını en çok kurcalayan konulardan biri de yaşanan devasa finansal kayıpların nasıl telafi edileceğidir. Zorunlu Trafik Sigortası, yalnızca sizin diğer araçlara veya üçüncü şahıslara verdiğiniz zararları güvence altına alır; dolayısıyla kendi aracınızda oluşan sel ve su baskını hasarlarını ödemez.

Kasko sigortasında ise durum tamamen poliçenin içeriğine bağlıdır. Standart kasko paketlerinin çoğunda yer alan "Deprem, Sel ve Su Baskını" maddesi aktifse, motor bloğundan elektronik aksama kadar meydana gelen tüm zarar sigorta şirketi tarafından tazmin edilir.

Ancak burada kritik bir sürücü hatası detayına dikkat etmek gerekir. Su birikintisinin derinliğini gördüğünüz halde aracı bilerek suyun içine sürmek ya da su çekmiş durumdaki bir aracı ısrarla çalıştırmayı deneyip hasarı büyütmek, sigorta şirketleri tarafından "kullanıcı kusuru" olarak değerlendirilebilir ve ödeme reddedilebilir.

Suyun koltuk tabanını aştığı ve göğüs hizasına kadar yükseldiği durumlarda ise aracın elektronik modülleri tamamen işlevsiz hale geleceği için ekspertiz incelemesiyle araca genellikle "Ağır Hasarlı/Pert" raporu verilir ve poliçe bedeli hak sahibine ödenir.

SİGORTA HASAR SÜRECİNDE İZLENECEK ADIMLAR

Su baskını sonrasında hak kaybına uğramamak için belirli prosedürlerin eksiksiz uygulanması gerekir. Öncelikle olay anından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde sigorta şirketinin çağrı merkezi aranarak sel teminatlı hasar dosyasının açtırılması şarttır.

Bu süreçte olay yerinde çekilmiş detaylı fotoğraflar, videolar ve aracı çeken resmi çekiciye ait fatura veya makbuzlar dosyaya delil olarak eklenmelidir. Son aşamada ise servis sürecine dikkat edilmelidir. Araç yetkili veya özel servise çekildikten sonra, sigorta şirketinin atayacağı eksper incelemesini bitirmeden servisin aracı sökmesine ya da onarım işlemine başlamasına kesinlikle izin verilmemelidir.