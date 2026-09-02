İstanbul’da yıllar arayla işlenen üç cinayetin faili olduğu belirlenen Fethi Dağlı hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

2007 yılında Ahmet Karadağ’ı öldürdüğü belirlenen Dağlı’nın, cezaevinden 2022’de şartlı tahliye edildikten sonra 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ile 23 yaşındaki Erva Raziye Asar’ı öldürdüğü tespit edildi.

İLK CİNAYETİNİ 2007'DE İŞLEDİ

Lokantalarda garsonluk yapan, son olarak site güvenliği olarak çalışan Fethi Dağlı’nın ilk cinayetini 2007 yılında Esenyurt’ta işlediği belirlendi. Dağlı’nın tartıştığı Ahmet Karadağ’ı öldürmesinin ardından yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Covid-19 salgını döneminde yapılan düzenlemeler kapsamında 2022 yılında şartlı tahliye edilen Dağlı’nın, bir süre sonra ikinci cinayetini işlediği ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İ EVİNDE ÖLDÜRÜP GÖMDÜ

Dağlı’nın, tahliyesinin ardından 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ı Esenyurt’taki evinde öldürdüğü ve cesedini evinin yakınına gömdüğü belirlendi. Zeynep’in ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasına rağmen cinayet uzun süre aydınlatılamadı.

KADIN PROFİLİ AÇARAK ERVA'YI TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Dağlı’nın üçüncü cinayetinin ise Haziran 2024’te işlendiği tespit edildi. Bir süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar’ın temizlik işi aradığını öğrenen Dağlı, sosyal medyada kadın profili oluşturdu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Erva ile bu hesap üzerinden iletişim kuran Dağlı, güvenini kazandıktan sonra genç kadına, “Benim Fethi isimli abim var, evine temizlikçi arıyor” diyerek kendi evine gitmesini sağladı.

CESEDİ PARÇALAYIP İNŞAAT ÇUKURUNA ATTI

Eve giden Erva ile Dağlı arasında tartışma çıktığı, Dağlı’nın genç kadını boğarak öldürdüğü iddia edildi.

Cesedi bir süre evindeki derin dondurucuda saklayan Dağlı’nın, daha sonra ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayırarak çöp poşetlerine koyduğu belirtildi.

Ceset parçalarının birkaç seferde taksiyle taşındığı ve Dağlı’nın çalıştığı iş yerine yakın bir inşaat çukuruna bırakıldığı tespit edildi. Erva’nın cesedi, 6 parça halinde inşaat alanında bulundu.

DEDEKTİFLER ESKİ KAYIP DOSYALARINI YENİDEN İNCELEDİ

Erva cinayetinin ardından tutuklanan Dağlı’nın bağlantılı olabileceği eski kayıp vakalarını inceleyen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın dosyasına yeniden odaklandı.

Yapılan teknik incelemelerde Zeynep’in son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğu belirlendi.

Cezaevinden alınarak yeniden ifadesine başvurulan Dağlı, Zeynep’i de öldürdüğünü itiraf etti. Dağlı’nın gösterdiği yerde yapılan kazıda Zeynep’in cesedine ulaşıldı.

BAŞKA CİNAYETLER DE ARAŞTIRILIYOR

Üç cinayetle bağlantısı ortaya çıkarılan Fethi Dağlı’nın başka kayıp vakalarıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Olay kapsamında 6 kişinin gözaltında olduğu, soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.