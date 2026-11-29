İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan D-100 Karayolu’nda servis midibüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde ilerleyen servis midibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrol altına alırken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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