Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce Mevkii'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. Olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirlendi. 'KAZADA 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ' Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen servis aracı kazası sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla sevk edilmiştir. Kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Tedavi altına alınan 9 yaralımızın genel durumları iyi olup, süreçleri yakından takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

