İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde motor kısmından duman çıkan minibüsü sağa çeken şoför, durumu itfaiyeye bildirdi. Alev alev yanan minibüs, itfaiye tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde bulunan minibüsün motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, aracı yol kenarında durdurdu. Motorda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.
Şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, çevredeki diğer araç sürücüleri de alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
Ancak yangın söndürülemedi. Alev alev yanan minibüs, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.