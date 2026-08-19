İstanbul'da öğrenci ve velileri doğrudan ilgilendiren okul taşıma hizmetlerine ilişkin yeni dönem fiyatlandırması netleşti. Alınan kararla birlikte servis ücret tarifelerine yüzde 10 oranında zam uygulandı. Güncellenen rakamlarla birlikte özellikle uzun güzergahlarda yıllık taşıma bedeli 90 bin lira sınırını geride bıraktı.

MESAFE BAZLI YENİ FİYAT LİSTESİ

Açıklanan yeni tarifeyle birlikte kilometre mesafelerine göre ödenmesi gereken yıllık tutarlar şu şekilde şekillendi:

0-1 Kilometre: 39 bin 970 TL

1-3 Kilometre: 42 bin 804 TL

21-23 Kilometre: 90 bin 112 TL

23-25 Kilometre: 93 bin 610 TL

REHBER PERSONEL BULUNAN ARAÇLARA YÜZDE 35 İLAVE

Servis araçlarındaki ek hizmet kalemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel bulundurulan araçlarda mevcut tarifeye yüzde 35 oranında ek ücret ilave edileceğini aktardı.

TARİFE DIŞINDA EK ÜCRET İSTENEMEYECEK

Yeni dönemde geçerli olacak kurallar kapsamında, taşıyıcı firmaların resmi olarak belirlenen fiyat tavanının üzerine çıkması yasaklandı. Veliler, henüz teklif ve sözleşme aşamasındayken dahi tarife dışı ek ödeme yapmaya zorlanamayacak.

Ödeme süreçlerinde kolaylık sağlanması amacıyla ödemeler yıllık veya yarı yıllık periyotlar halinde taksitlendirilebilecek. Hizmet sağlayıcılar velilerden nakit ödemelerde tüm tutarı tek seferde kapatmasını ya da kredi kartı işlemlerinde tek çekim yapmasını talep edemeyecek.