Olay, dün saat 06.00 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi’nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan Can Y., yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşının aracılığıyla Seçil Ö. ile tanıştı. Sevgili olan ikili, bir süre sonra Üsküdar Salacak Mahallesi’nde aynı evde yaşamaya başladı. İddiaya göre zamanla aralarında sorunlar çıktı. Seçil Ö.’nün evdeki eşyalara zarar verdiği, Can Y.’nin telefonunu, kimliğini ve saatini aldığı öne sürüldü. Bunun üzerine Can Y. ilişkiyi bitirdi. Ancak Seçil Ö.’nün eski sevgilisini rahatsız etmeyi sürdürdüğü ve aracına birkaç kez zarar verdiği iddia edildi. Öte yandan Seçil Ö.’nün kendisini Can Y.’ye ve çevresindekilere avukat ve Can Y.’nin eşi olarak tanıttığı, hamile olduğunu söyleyerek esnaftan alışveriş yaptığı öne sürüldü. Bu alışverişlerin ödenmeyen ücretlerinin de Can Y.’den istendiği iddia edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Yaşananların ardından Can Y., birlikte yaşadıkları evden ayrılarak Ümraniye Esenkent Mahallesi’nde oturan ailesinin yanına taşındı. Eski sevgilisinden şikâyetçi olan Can Y., Seçil Ö. hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre kararın alınmasından 6 gün sonra, 11 Ekim’de Seçil Ö. ailenin yaşadığı evin kapısına geldi. Kapı önündeki çöp poşetini boşaltan Seçil Ö.’nün, ayakkabılıkta bulunan yaklaşık 15 çift kadın ayakkabısını poşete doldurarak götürdüğü öne sürüldü.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ÇAĞIRDI, KARDEŞİNİ TEHDİT ETTİ

Seçil Ö., dün sabah saatlerinde yeniden ailenin yaşadığı sitenin önüne geldi. Bağırarak eski sevgilisini çağırması üzerine Can Y.’nin kardeşi Ragıp Y. (30) dışarı çıktı. Can Y. ise evden çıkmadı. İddiaya göre kendisini sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalışan Ragıp Y.’ye küfür ve hakaret eden Seçil Ö., “Seni yaşatmayacağım, seni öldüreceğim” diyerek tehditte bulundu. Seçil Ö.’nün sokaktan uzaklaşmasının ardından Ragıp Y. eve döndü.

MİNİBÜSÜN CAMLARINI VE AYNALARINI KIRDI

Yaklaşık yarım saat sonra park halindeki minibüsün bulunduğu yerden vurma ve cam kırılma sesleri geldi. Site güvenliğinin telefonla haber vermesi üzerine Ragıp Y. aracın yanına gitti. Ragıp Y.’nin üzerine kayıtlı olan ve ağabeyi Can Y.’nin kullandığı 06 EAG 315 plakalı minibüsün ön ve yan camları ile iki dikiz aynasının kırıldığı, kaportasında ise ezilmeler oluştuğu görüldü. Aracın ön plakasının da yerinde olmadığı belirlendi. Minibüsteki multimedya ekranının alındığı ve araçta yaklaşık 350 bin liralık hasar meydana geldiği iddia edildi. Ragıp Y., tehdit, araca zarar verilmesi ve eşyaların alınması nedeniyle polise giderek şikâyetçi oldu. Seçil Ö.’nün minibüse zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASIYLA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Can Y. de aynı gün Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurdu. Seçil Ö.’nün evinin bulunduğu adrese gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Öte yandan Seçil Ö.’nün yaralama ve gasp iddiaları üzerine Can Y.’nin de aynı gün şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Can Y., ifadesinde bir gün önce Seçil Ö.’yü darbettiği, çantasındaki değerli eşyaları aldığı ve motosikletle ayağının üzerinden geçtiği yönündeki suçlamaları reddetti.

38 BİN LİRANIN EKSİK OLDUĞU AKŞAM FARK EDİLDİ

Olay günü saat 21.00 sıralarında minibüsün sürücü tarafında, bir eczane poşetinin içerisinde bulunan 38 bin liranın da yerinde olmadığı fark edildi. Bunun üzerine Can Y., Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi Amirliği’ne giderek paranın Seçil Ö. tarafından alındığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olayların ardından Seçil Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Seçil Ö.’nün işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Açıktan hırsızlık”, “Mala zarar verme”, “Tehdit ve hakaret”, “Otodan hırsızlık” ve “Uzaklaştırma kararını ihlal” suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.