Olay, bugün saat 13:00 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka olduğu iddia edilen aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Ancak yangın hızla büyürken, araçta küçük çaplı bir patlama meydana geldi ve otomobil kısa sürede tamamen yandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi.