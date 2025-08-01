Son günlerde etkisini yitiren sıcak hava, meteorolojik kaynaklara göre 14-15 Ağustos tarihleri itibarıyla yeniden İstanbul'u etkisi altına alacak. Uzmanlar, sıcaklığın artmasına rağmen bu dalganın önceki kadar bunaltıcı olmayacağını belirtiyor.
Özellikle Adalar, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar gibi Anadolu Yakası ilçeleriyle birlikte Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş gibi Avrupa Yakası bölgelerinde sıcaklıklar yeniden hissedilir derecede artacak.
Meteorolojik değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:
“14-15 Ağustos tarihlerinden itibaren sıcak hava yeniden etkisini gösterecek. Ancak bu sıcaklar, Temmuz ayında yaşadığımız aşırı sıcaklıklar kadar yoğun olmayacak. Zaman zaman yaşanacak serinlemeler, yazın bunaltıcı etkisini bir miktar hafifletecek.”
Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların sıcak saatlerde (11.00 – 16.00 arası) dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini hatırlattı.