Bahar aylarının ortasında kıştan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Haftaya mevsim normallerinde ve güneşli bir havayla başlayan Türkiye, çarşamba gününden itibaren sert bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YARI YARIYA DÜŞECEK
Megakent İstanbul'da pazartesi ve salı günleri hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar çıkarak bahar havası yaşatması bekleniyor. Ancak 22 Nisan Çarşamba gününden itibaren tablo tamamen değişecek. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte megakentte termometreler 8 ila 10 derece birden gerileyecek.
Soğuk havanın etkisini en çok hissettireceği anlardan biri ise perşembe gecesi olacak. 23 Nisan Perşembe gününü cumaya bağlayan gece, İstanbul'da sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
ULUDAĞ VE KARTEPE'DE LAPA LAPA KAR BEKLENTİSİ
Sıcaklıklardaki ani düşüş, yüksek kesimlerde kendini beyaz örtü olarak gösterecek. Kış turizminin gözde merkezleri olan Marmara Bölgesi'ndeki Uludağ ve Kartepe'de çarşamba günü lapa lapa kar yağışı bekleniyor.