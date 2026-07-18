İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 18 Temmuz 2026 Cumartesi gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yurttaşlarla paylaştı.

İstanbul'da yaz sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği bu günlerde, yeni haftanın hava durumu detayları da netleşti. Rapora göre, bugün İstanbul'da sabah saatlerinde 25 derece olan sıcaklığın, öğle saatlerinde 32 dereceye kadar tırmanması bekleniyor. Akşam saatlerinde termometrelerin 28 dereceyi göstereceği, gece ise havanın 24 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde nem oranının yüzde 40 ile 90 arasında değişeceği belirtilirken, hafta sonunu sahilde geçirmek isteyenler için deniz suyu sıcaklığının 24 derece seviyesinde olduğu kaydedildi.

SICAKLIK 33 DERECEYİ GÖRECEK

AKOM'un raporunda İstanbullular için özel bir uyarı da yer aldı. Paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde herhangi bir yağış beklenmiyor ve havanın çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor.

Uzmanlar, sıcak havaların bunaltıcı etkisine karşı poyrazın devreye gireceğini belirtiyor. Uyarı metninde, aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esecek kuzeydoğulu (Poyraz) rüzgârların yurttaşlara serinlik hissi vermeye devam edeceği ifade edildi. Ancak bu serinlik hissine rağmen, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyredeceği konusunda yurttaşlar uyarıldı.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

AKOM'un paylaştığı rapora göre, önümüzdeki 6 gün boyunca İstanbul'da beklenen hava sıcaklıkları ve koşulları şu şekilde olacak:

19 Temmuz Pazar: Havanın açık olması beklenirken, en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak ve yağış beklenmiyor.

20 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık bir gökyüzü hâkim olacak; sıcaklıkların 24°C ile 33°C arasında değişeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

21 Temmuz Salı: Hava az bulutlu ve açık, sıcaklıklar ise 23°C ile 32°C arasında seyredecek, yağış beklenmiyor.

22 Temmuz Çarşamba: Havanın parçalı bulutlu olması öngörülürken, termometreler 23°C ile 30°C arasını gösterecek, yağış beklenmiyor.

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık geçecek günde sıcaklıklar 23°C ile 28°C arasında olacak, yağış beklenmiyor.

24 Temmuz Cuma: Haftanın son iş gününde hava az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 23°C ile 27°C seviyelerinde kalacak, yağış beklenmiyor.