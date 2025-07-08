İstanbul'un önemli arabalı vapur hatlarından biri olan İstinye-Çubuklu hattı, 31 Temmuz 2025'ten itibaren seferlerini durduracak. Bu hattın kapanmasıyla, bu iki nokta arasındaki deniz ulaşımı sona erecek.

DENİZ DOLMUŞLARI BAŞLIYOR

Arabalı vapur hattı yerine, yolcu taşımacılığına yönelik yeni bir çözüm olarak Deniz Dolmuş seferleri başlatılacak.

Bu yeni seferler, yolculara daha hızlı ve pratik bir ulaşım alternatifi sunmayı amaçlıyor.

TRAFİKTEKİ RAHATLAMA SONA ERİYOR

İstinye-Çubuklu hattı, deniz yoluyla kısa sürede ulaşım sağlarken, İstanbul'daki yoğun trafikten kaçış imkânı sunuyordu.

Hattın kapanmasının ardından, araç sahipleri, Avrupa veya Anadolu Yakası'na geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi kara yollarını kullanmak zorunda kalacak.