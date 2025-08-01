İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar, Sarıyer ile Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı olarak haftanın her günü 46'şar sefer yapıyordu.

Ancak maliyetlerin yüksekliği ve gelirlerin giderleri karşılamaması sebebiyle bu hattın faaliyetlerine son verildi.

B Ö LGE SAK İ NLER İ TEPK İ L İ

NTV'de yer alan habere göre, hattın kapanması, özellikle bölge sakinleri tarafından olumsuz karşılandı.

Vatandaşlar, uzun süredir bu hattı kullanarak trafiği rahat bir şekilde aşabildiklerini belirtiyor. Bir vatandaş, “Bizim için hiç iyi olmadı. Trafikten dolayı İstanbul’da hiçbir yere gidemiyorsunuz,” diyerek, hattın kapanmasının kendilerini zor durumda bırakacağını ifade etti.

Aynı kişi, “Buradan 10 dakikada Beykoz’a geçiyorduk,” diyerek, vapur hattının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

ARABALI VAPUR YER İ NE DEN İ Z DOLMU Ş LARI SEFER YAPACAK

İstinye-Çubuklu hattının kapatılmasıyla birlikte, arabalı vapur yerine deniz dolmuşları sefer yapacak. Bu yeni ulaşım seçeneği, hattın hizmet verdiği saatlerde devreye girecek. Ayrıca, Çubuklu İskelesi’nde “Park et-Devam et” anlayışıyla otopark hizmeti verilecek.

EK ULA Ş IM H İ ZMETLER İ

Yeni düzenlemede, her iki iskeleye de ek İETT otobüsleri konulacak. Bu adımlar, vapur hattının kapanmasının ardından bölge halkının ulaşımda zorluk yaşamaması için atılan adımlar olarak dikkat çekiyor.

İ STANBUL'DA ULA Ş IMDA YEN İ D Ö NEM BA Ş LIYOR

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının kapanması, İstanbul’daki ulaşım haritasını yeniden şekillendiriyor. Deniz dolmuşları ve ek otobüs seferleri, köprü trafiğini rahatlatmayı amaçlasa da, bölge sakinleri için bu değişikliklerin nasıl etkili olacağı merak konusu.