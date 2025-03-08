İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Samet Aydın, otomobilini park etmeye çalıştığı sırada arkadan otomobille gelen 3 şüpheli tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerden biri yakalanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'ta otomobilini park eden Samet Aydın, arkadan otomobille gelen S.Y, B.Ü. ve E.A.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler saldırının ardından geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelilerden S.Y.'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren Samet Aydın'ın aracının dörtlülerini yakarak park ettiği sırada arkadan gelen başka bir otomobil içerisinden ateş açılması ve şüphelilerin kaçtığı anlar yer aldı.