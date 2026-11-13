İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde huzur ve güvenliği bozan silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle Anadolu Yakası’nda çeşitli silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlenen bir suç örgütü mercek altına alındı.

15 AYRI SUÇ EYLEMİNE KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgüt üyelerinin çok sayıda ağır suça karıştığı belirlendi. Şüphelilerin; nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, iş yeri ve araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme olmak üzere toplam 15 ayrı eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN: 22 GÖZALTI

Delillerin toplanması ve şüphelilerin kimlikleri ile adreslerinin netleştirilmesinin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte bin 720 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.