İstanbul’da simit fiyatlarında artışa gidildi. Kent genelinde süregelen 25 liralık satış fiyatı, sabah saatleri itibarıyla 30 liraya yükseldi. Özellikle hafta içi işe ve okula yetişme telaşındaki İstanbullular, fırın ve tezgehlarda %20'lik zam sürpriziyle karşılaştı.

Günün erken saatlerinde simit tezgahlarına uğrayan vatandaşlar, etiketlerin değiştiğini görünce şaşkınlık yaşadı.Genellikle çalışanların ve öğrencilerin en pratik ve bütçe dostu öğün alternatifi olan simit, yeni fiyatıyla tezgahtaki yerini aldı.

Fırıncı esnafı ve tezgah sahipleri ise un, susam, maya ve işletme giderlerindeki maliyet artışları sebebiyle fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Fiyatın 25 liradan 30 liraya fırlaması, sabah mesaisine yetişmeye çalışan İstanbullular arasında kısa sürede gündem oldu.

Simidin yanında tüketilen çay ve peynir gibi temel ürünlerle birlikte en basit kahvaltının dahi maliyetinin yükseldiğini belirten vatandaşlar, kentteki günlük yaşam giderlerinin giderek ağırlaşmasından dert yandı