Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Baiakşehir Vaditepe'de meydana gelen olay şöyle yaşandı: Acil Yardım Hattı'na gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Özlem Yıldız'ı, Başakşehir'deki hakim-savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü buldu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, eski savcının tutuklandığı öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından netlik kazanacak. TUTUKLANDI Olayın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli eski savcı tutuklandı. Savcı, genç kadının intihar ettiğini ileri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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