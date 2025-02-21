İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kendisinden 20 gündür haber alınamayan motokurye Özay Şaşkın(33), yaşadığı evde ölü bulundu. Ekiplerin incelemesinde Şaşkın'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Şaşkın'ın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında belirlenecek.
Alınan bilgiye göre Pınar Mahallesi 1505. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki daireyi 2 ay önce kiralayan Özay Şaşkın'dan 20 gün boyunca haber alamayan emlakçı, kiraladığı daireyi kontrol etmek için eve geldi.
Dairenin boş olduğunu düşünerek çilingire kapıyı açtıran emlakçı, evde Özay Şaşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerince evde yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Özay Şaşkın'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.
Şaşkın'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.