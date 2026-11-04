Sultangazi’de etkili olan sağanak sırasında suyun birikmesine neden olan mazgalı eliyle temizleyen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sultangazi’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış sırasında bir mazgalın tıkanması üzerine bir kişi, suyun tahliye edilmesini sağlamak için mazgalı eliyle temizlemeye çalıştı.

O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kişinin mazgalın üzerindeki birikintileri eliyle temizlediği ve suyun akışını sağlamaya çalıştığı görüldü.