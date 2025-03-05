İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde husumetlisi ile karşılaşan 16 yaşındaki H.K. yanındaki tabanca ile ateş etti. Kaçan husumetlisinin sığındığı dükkandan karşı ateş açılması üzerine yaralanan H.K., 2 sokak ileriye kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, dükkandaki 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Muhebbet Kuşu Sokak'ta yürüyen 16 yaşındaki H.K.ve yanındaki 2 kişi, alacak verecek meselesinden husumetli oldukları bir kişiyi görünce yanındaki silahla ateş etti.

Mermilerden kaçan ismi öğrenilemeyen kişi, akrabasının dükkanına sığındı. H.K. ve yanındakilerin dükkana doğru ateş etmeyi sürdürmesi üzerine, dükkanda bulunan başka bir kişi de tabanca ile ateş ederek karşılık verdi. Çatışma sırasında H.K. yaralanarak yaya olarak kaçtı. Yanındaki 2 kişi ise, bir otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olay yerinden 2 sokak ileriye giden H.K., burada bir binanın girişine saklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. H.K.'nin yerini tespit eden polis ekipleri, yaralanan şüpheliyi sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı dükkandaki 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.